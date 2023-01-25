ISW: Герасимов пытается оправдать потери РФ на фоне раскола в командовании

Начальник Генерального штаба и командующий группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов продолжает попытки изобразить себя и традиционную структуру военного командования истинными защитниками России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В понедельник, 23 января, Герасимов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил план министра обороны Сергея Шойгу по развитию способности российских вооруженных сил реагировать на "новые угрозы безопасности".

Герасимов сослался на историческую роль российского Генерального штаба в руководстве и защите России в ходе нескольких военных кризисов, включая Вторую мировую войну, пишут аналитики.

"Представление Герасимовым войны и продолжающиеся усилия Генерального штаба по активизации деятельности в историческом контексте Великой Отечественной войны являются частью продолжающейся кампании по противодействию растущей мощи и влиянию основателя и куратора ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, а также главы Чечни Рамзана Кадырова", - говорится в отчете.

Он также продолжает попытки Путина переосмыслить нынешнюю борьбу как попытку, подобную Великой Отечественной войне, оправдать необходимость больших потерь и мобилизации со стороны россиян.

Напомним, 11 января стало известно, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Позже в Институте изучения войны подчеркивали, что такое назначение является частично политическим решением. Таким образом, диктатор Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровикин.

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