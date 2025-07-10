Более 90% целей обезвредили. Воздушные силы отчитались о работе за ночь

Обстрел Киева 10 июля

Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеского удара, как уже упоминалось, стал именно Киев.

Россияне запустили в направлении столицы дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском. Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, двое погибли.

Из-за последствий обстрела в Киеве перекрыто несколько улиц, также введены ограничения в движении общественного транспорта.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

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