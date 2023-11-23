Более 90% граждан признают Голодомор геноцидом украинского народа

По данным опроса, отрицают Голодомор-геноцид 4% граждан, затрудняются ответить 4% респондентов.

Социологическая группа "Рейтинг" - едва ли не единственная компания, которая исследовала этот вопрос с 2010 года, проводя ежегодный мониторинг.

За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые согласны с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом Украинского народа.

Сейчас Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксированы значительные отклонения в возрастных распределениях в этом вопросе.

Опрос был проведен 14-16 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Устроен Москвой Голодомор

Голодомор 1932-1933 годов проводился руководством СССР с целью усмирить украинцев и подавить сопротивление советскому режиму. Украина законом с 2006 года признала его геноцидом, а в 2010 году определением суда было доказано намерение Иосифа Сталина и его соратников уничтожить часть украинской нации.

По оценкам Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, демографические потери в результате Голодомора в 1932-1933 годах составляют около 4,5 млн человек. По итогам судебного дела установлено, что в результате Голодомора умерли 3 млн 941 тысяча украинцев. Вопрос количества жертв до сих пор остается дискуссионным.

По данным Международной ассоциации исследователей Голодомора-геноцида, в 1932-1933 годах от голода умерло 10,5 млн украинцев. Больше всего пострадали Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская, Житомирская. На них приходится 52,8% жертв.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2018 считали виновным в организации Голодомора лично Сталина 47% граждан Украины, в целом центральное руководство СССР - 39% респондентов.