Более 83% украинцев считают безбарьерность новой ценностью общества: как ее реализовать на практике

Она отметила, что в Украине до войны вопросы безбарьерности, к сожалению, не рассматривались настолько полноценно, как это уже много лет происходит, в частности в ЕС. Несмотря на то, что в этом есть колоссальная потребность. Более того, подчеркивает Шуляк, сейчас безбарьерность считают новой ценностью для общества 83% украинцев. Впрочем, касается это далеко не только пандуса у подъездов и обустройства общественного пространства для людей с недостатками слуха, зрения или маломобильных.

"Речь идет о создании социального пространства с уважением к потребностям разных людей. И это не только физические препятствия, но и препятствия в работе, учебе, досуге, вообще в полноценной жизни. Следовательно, для Украины, которая сейчас планирует и реализует свое восстановление по принципу" Лучше, чем было", важно беспокоиться как о физической безбарьерности городов, а и о социальной инклюзии для военнослужащих и ВПЛ, улучшении цифровой доступности услуг, доступности в обучении и социальной экономике", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, первое направление – безбарьерность учреждений социальной инфраструктуры: административных зданий, учебных заведений, медицинских учреждений, домов культуры, спортивных объектов. Также требуется реконструкция по принципам безбарьерности объектов благоустройства, автомобильных и пешеходных дорог.

Речь идет о нанесении горизонтальных и вертикальных направляющих путях движения во всех населенных пунктах, озвучке пешеходных переходов, обустройстве благоустройства и парковых зон, входов в жилые дома, ристосование автомобильных и пешеходных, дорог с понижениями для заезда на тротуары.

"Без преувеличения, каждый из нас рано или поздно будет нуждаться в безбарьерных просторах. Когда мы станем старше – будем нуждаться в удобном лифте. Или когда с детской коляской не сможем попасть к подъезду собственного дома. Или когда во время воздушной тревоги не найдем маршрута к безопасному укрытию. Особенно в условиях активных боевых действий, барьеры, которые раньше были не в фокусе, стали видимыми", - отметила Шуляк.

Второе важное направление обеспечения безбарьерности – социальная инклюзия для ВПЛ. Волонтеры и органы власти с первых дней войны оказывали и продолжают оказывать поддержку ВПЛ в части обеспечения базовых потребностей в жилье, продуктах питания, средствах гигиены и т.д.

Но в некоторых случаях территориальные общины не рассматривают ВПЛ как ресурс для развития своих общин. В частности, речь идет о тех лицах, которые планируют остаться надолго или навсегда. Таким образом, вопросы социальной интеграции ВПЛ в жизнь территориальной общины часто остаются вне зоны внимания органов местного самоуправления.

Это, убеждена Шуляк, нужно исправлять и речь идет как о вариантах решения жилищного вопроса – не краткосрочных, а долгосрочных решениях, так и о комплексе мер по трудоустройству, переобучению и повышению профессионального уровня таких граждан, а также о предоставлении переселенцам правовой помощи, консультативных, информационных. и других видов услуг

Третье направление безбарьерного обновления – образовательная безбарьерность. Инклюзия в образовании предполагает, что несмотря на определенные жизненные обстоятельства, в которых оказывается ребенок, у него должна быть возможность и доступ к качественному образованию и поддержка со стороны учителей. Но в случае образовательной безбарьерности речь идет не только об образовании для детей, но и, например, о переквалификации взрослых граждан.

"В этом плане мы имеем отличный пример Киевщины, которая готовя программу своего комплексного восстановления (ПКВ), предусмотрела целый комплекс образовательных мероприятий для взрослых, в частности, и ветеранов. Так, на Киевщине планируют целый ряд учебных заведений переквалифицировать под ветеранов войны. Речь идет о создании курсов переквалификации на базе существующих учреждений профессионально-технического образования, в частности, в Борисполе и Белой Церкви", - рассказала Председатель Комитета градостроительства.

По ее словам, также планируется реконструкция 3-х учебных заведений и нескольких общежитий. Кроме того, будут проводиться тренинги для персона учреждений по образовательной безбарьерности. Будут помогать также в выборе профессий, которые могут получить ветераны в уже упомянутых учебных заведениях.

Четвертое направление – улучшение цифровой доступности, в частности в предоставлении услуг. По словам Шуляка, доля украинцев, имеющих цифровые навыки на базовом и высшем уровне, составляет 52,2%. По ее словам, в среднем индекс цифровой трансформации в пределах Украины составляет 0,65 балла из 1 возможного.

"Этот индекс учитывает восемь основных блоков: институциональная способность, развитие интернета, развитие ЦНАП, режим "без бумаг", цифровое образование, визитка области, проникновение базовых электронных услуг и отраслевая цифровая трансформация", – пояснила нардеп.

Она напомнила, что одной из сфер, где цифровизация уже показала экономически ощутимые результаты, является, в частности, сфера строительства. Еще три года назад в Украине заработала Единая государственная электронная система в сфере строительства, антикоррупционный эффект которой за три года работы составляет 11,2 млрд грн, при том, что реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год .

"Благодаря запуску ЕГЭСББ важен из-за того, что большинство услуг стали намного доступнее. Долгое время строительная сфера была одной из наиболее коррумпированных отраслей страны. Украинцы годами не могли получить разрешения на строительство — бумажные документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток. Впрочем, благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ) вся строительная документация стала создаваться исключительно в е-системе. Все процессы начали происходить онлайн, а каждое действие фиксироваться", - добавила Шуляк.

Она отметила, что этот инструмент планируют развивать и в дальнейшем - следующими шагами должны стать запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку

Пятым направлением безбарьерного восстановления, отметила Шуляк, должно стать развитие социальной экономики – предприятий с корпоративной социальной ответственностью (КСО), общественного сектора, кооперативов и социальных предприятий.

"Понятие социального предпринимательства существует еще с 1950-х годов. К примеру, социальные предприятия признаются мощным механизмом противостояния бедности, расширения прав и возможностей женщин, катализатором социальных преобразований и институциональных изменений и фактором роста прожиточного минимума", - сообщила Елена Шуляк.

Шуляк добавила, что в Украине такие кейсы тоже есть – например, пекарни, где работают люди с ментальной инвалидностью, социальные мастерские, где работают ветераны и люди, проходящие лечение от алко- и наркозависимости. Таких примеров немало. Изданный несколько лет назад каталог социальных предприятий Украины насчитывает более 150 компаний. Все они разные по зонам влияния, бизнес-моделям и масштабам, однако все они изменяют правила игры

Она подчеркнула, что в настоящее время в Украине следует создавать больше условий для развития социальных предприятий. Например, в ЕС еще несколько лет спустя насчитывалось более 2 млн. социальных предприятий, а это 10% всего бизнеса. Более 11 миллионов человек – около 6% работников ЕС – работают на предприятиях социальной экономики. Только за последнее десятилетие 16 стран ЕС приняли новое законодательство, а 11 стран создали четкую политику поддержки социальной экономики. Для внедрения и развития реальной безбарьерности Украина должна заимствовать и использовать их опыт, резюмировала парламентарий.