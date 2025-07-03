Более 80 боев за сутки: Генштаб обновил данные по ситуации на всех направлениях
С начала 3 июля на фронте зафиксировано 83 боевых столкновения. Украинские защитники пока успешно останавливают врага на всех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Оперативная информация по состоянию на 16:00. С начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян", - отметили в Генштабе.
По данным военных, от российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты Луговка, Марьино, Великая Писаревка, Сосновка, Высокое, Белая Береза, Степок, Петрушевка Сумской области; Архиповка Черниговской области.
Враг также нанес авиационный удар по Михальчиной Слободе на Черниговщине.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще два боестолкновения продолжаются.
Противник нанес 6 авиационных ударов, в целом сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
В то же время сегодня противник семь раз атаковал позиции украинских войск в районе Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка и Ольховатка.
На Купянском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки, еще одно боестолкновение продолжается.
Агрессор 11 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении - вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, Серебрянки и в направлении Дроновки.
На Северском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вблизи Выемки.
На Краматорском направлении украинские военные отбили одну атаку противника в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка, Дачное и в направлении Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки.
До сих пор продолжается пять боевых столкновений. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Филиал, Дачное.
Оккупанты четыре раза пытались прорваться в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Свободное Поле и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово на Новопавловском направлении, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.
Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили одну атаку противника.
"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу", - отметили в штабе.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российские террористы потеряли более 1,023 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1000 единиц. Также Силы обороны поразили:
- один танк;
- пять боевых бронированных машин;
- 21 артиллерийскую систему и не только.
Кроме того, стоит отметить, что этим утром Генеральный штаб ВСУ обновил карты боевых действий по всем активным направлениям фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.