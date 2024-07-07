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Больше 8 тысяч оккупантов и 400 артсистем: названы потери РФ за неделю

Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 30 июня по 7 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные посчитали потери оккупантов на фронте за неделю. В частности, с 30 июня по 7 июля РФ потеряла 8290 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 30.06 - 07.07 ориентировочно составили:

  • личного состава 8 290 человек ликвидировано,
  • танков - 75 ед,
  • боевых бронированных машин - 121 ед,
  • артиллерийских систем - 404 ед,
  • РСЗО - 5 ед,
  • средств ПВО - 6 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 278,
  • крылатых ракет – 21,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 460 ед,
  • специальной техники - 47.

Потери РФ в Украине

На утро 7 июля ВСУ ликвидировали еще 1150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549840 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 ББМ и 40 артсистем.

В частности, по оценкам военных, потери РФ за три месяца боев за Часов Яр составили около 5 тысяч, и в районе 82 тысяч - на восточных направлениях в целом. До этого издание Forbes писало о том, что Россия в битве за Часов Яр якобы потеряла до 99 тысяч военных.

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