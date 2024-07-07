Больше 8 тысяч оккупантов и 400 артсистем: названы потери РФ за неделю

Потери РФ в Украине

На утро 7 июля ВСУ ликвидировали еще 1150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549840 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 ББМ и 40 артсистем.

В частности, по оценкам военных, потери РФ за три месяца боев за Часов Яр составили около 5 тысяч, и в районе 82 тысяч - на восточных направлениях в целом. До этого издание Forbes писало о том, что Россия в битве за Часов Яр якобы потеряла до 99 тысяч военных.

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