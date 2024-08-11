Больше 8 тысяч оккупантов, два вертолета и самолет. Потери РФ за неделю

Потери РФ в Украине

На утро, 11 августа, украинские военные ликвидировали еще 1220 оккупантов за сутки. Также ВСУ "приземлили" вертолет.

В частности, на Харьковском направлении общие потери за сутки составили 116 российских военных. Кроме того, уничтожены и повреждены 50 единиц техники и вооружения - два танка, 7 артсистем, 11 автомобилей, 9 единиц спецтехники и 21 БПЛА.

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