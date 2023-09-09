Беларусь снова продолжила совместные с РФ военные учения

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 17 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Білорускі Гаюн".
"Выходными для некоторых полигонов стали 9 и 10 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.
Учения на полигонах продолжаются с 11 сентября и до:
"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 72 недели", - добавляет пресс-служба.
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
В начале полномасштабного вторжения Россия ворвалась на территорию Украины в том же числе из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.
Также на протяжении всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.
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