Беларусь снова продолжила совместные с РФ военные учения

"Выходными для некоторых полигонов стали 9 и 10 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продолжаются с 11 сентября и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 16.09;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 15.09;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 16.09;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 15.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 15.09;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 17.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 17.09;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 16.09;

"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 72 недели", - добавляет пресс-служба.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Россия ворвалась на территорию Украины в том же числе из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Также на протяжении всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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