Больше 70 ракет, почти 40 дронов и 680 оккупантов. Потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 361500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.