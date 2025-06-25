Более 70 атак за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Российские войска за сутки совершили более 70 атак на позиции Сил обороны Украины. Горячее всего - на Покровском направлении. Также активные боевые действия продолжаются вблизи Купянска, Краматорска и в районе Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 16:00 в течение сегодняшних суток произошло 72 боевых столкновения.

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Медведевка Черниговской области; Прогресс, Проходы, Кучеровка, Белая Береза, Покровка, Большая Писаревка, Ходино, Турья, Нововасильевка, Марьино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

Четыре из пяти вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет еще один бой. Также противник нанес два авиаудара, сбросив при этом четыре КАБ, совершил 81 обстрел, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлениивраги трижды атаковали позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцов, наши воины дали достойный отпор. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами и КАБами враг нанес по Водяному, Гранову, Охримовке и Григорьевке

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки, один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Силы обороны успешно остановили восемь попыток противника продвинуться вперед, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался пройти вперед в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал четыре раза в районе Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового, сейчас идет одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили двадцать шесть атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле и Шевченко. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор имел одну попытку наступления в сторону Новоандреевки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Каменское.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Ольговке.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - отметили в Генштабе.