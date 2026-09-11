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Более 7 тысяч нарушений за шесть дней: как "Фантомы" работают на дорогах Киева

20:05 11.09.2026 Пт
2 мин
Экипажи спецавтомобилей непосредственно остановили 55 водителей за грубые нарушения ПДД
aimg Валерий Ульяненко
Фото: спецавтомобиль полиции "Фантом" (t.me/OBiloshytskiy)

Спецавтомобили полиции "Фантом" в Киеве и Киевской области за первые шесть дней работы зафиксировали более 7 тысяч нарушений скоростного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

За первые шесть дней патрулирования три специальных автомобиля "Фантом" в автоматическом режиме зафиксировали 7 012 фактов превышения скорости. В частности, правоохранители обнаружили немало случаев опасного разгона сверх нормы на 50 км/ч и больше.

Кроме автоматической фиксации, экипажи патрульной полиции непосредственно остановили 55 водителей за грубые нарушения ПДД. Среди них - проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной полосы, выезд на встречную полосу и пренебрежение правилами проезда перекрестков.

Как работает "Фантом"

"Фантом" может фиксировать автомобили в попутном и встречном направлениях, во время движения самого автомобиля и когда автомобиль с комплексом стоит. Так что водителю уже недостаточно притормозить только после того, как он увидел патрульную машину", - отметили в МВД.

В ведомстве отмечают, что на "Фантомах" несут службу патрульные в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Они имеют право останавливать автомобили нарушителей и оформлять протоколы непосредственно на месте происшествия.

В МВД подчеркивают, что работа таких систем ориентирована не на увеличение количества выписанных штрафов, а на профилактику аварийности на дорогах.

"Главная задача использования "Фантомов" не увеличение количества постановлений, а формирование постоянной привычки соблюдать Правила дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение человеческих жизней", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, 31 августа в Киеве и Киевской области заработали три специальных патрульных автомобиля "Фантом".

Кроме того, с 20 августа в Украине заработали 50 новых камер автофиксации. Шесть из них установили в Киевской области - на дорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 и М-07. В частности, камеры контролируют движение в направлении Леоновки, Киевской ГЭС, Гоголева, Броваров и Киева.

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