Более 600 оккупантов и 26 ракет: Генштаб назвал обновленные потери россиян

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 630 российских захватчиков и сбили 26 ракет. Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже более 115 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 января ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районе 14 населенных пунктов.
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