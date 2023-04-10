Более 600 оккупантов и 11 беспилотников: Генштаб назвал новые потери России

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 670 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 178 820 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:

Напомним, украинские войска за минувшие сутки отбили около 60 атак оккупантов и уничтожили 5 станций РЭБ россиян.

Как сообщалось, аналитики ISW считают, что в битве за Бахмут "вагнеровцы" потеряли свои лучшие подразделения.

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