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Более 60 предприятий Латвии импортируют продукты из РФ и Беларуси

Латвия, Суббота 11 ноября 2023 04:49
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Более 60 предприятий Латвии импортируют продукты из РФ и Беларуси Фото: латвийские предприятия импортируют продукты питания из РФ и Белоруссии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе призвал крупнейших импортеров российских и белорусских продуктов питания в Латвию отказаться от этой практики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным департамента пограничного контроля продовольственно-ветеринарной службы Латвии, с августа по октябрь 68 предприятий ввозили в страну продукты питания из России и Беларуси.

Среди них большая часть предприятий оптовой торговли, торговцы косметикой и медикаментами, производители алкоголя. За последние три месяца из РФ и Белоруссии импортировали около 90 000 тонн овощей и более 70 000 зерновых продуктов.

"Совершенно точно обязуюсь связаться с крупнейшими импортерами и выяснить, какая ситуация, но я бы сказал так - это вопрос этики каждого предпринимателя, зарабатывают ли они деньги за счет войны, страданий других, выбирают ли этого не делать", – заявил Краузе.

Он подчеркнул, что выступает за запрещение импорта российских и белорусских продуктов питания на уровне Европейского союза.

Помощь Латвии Украине

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В частности, парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников. А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

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