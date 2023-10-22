Более 6 тысяч окупантов, 8 вертолетов и три самолета. Потери РФ в Украине за неделю

За неделю, с 16 по 22 октября, украинские военные ликвидировали 6060 русских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 16-22.10 ориентировочно составили:
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, причем 615 из них - на Таврическом направлении. При этом общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ. В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 615 окупантов и российский РЛС "Зоопарк" стоимостью больше 10 млн долларов.
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