Более 500 оккупантов и 25 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 25 артсистемы и 17 ББМ россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба на утро вторника, 29 августа, по всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения. ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ вытеснили оккупантов с позиций к востоку от Клещиевки и в центре села. Всего на Бахмутском направлении ВСУ освободили 44 квадратных километра.
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