Более 500 окупантов и 18 дронов. Генштаб назвал потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 11 августа, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте на утро
По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. По данным Института изучения войны, ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться близ Урожайного, в то же время россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.
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