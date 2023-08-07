Более 500 млн грн: Шуляк назвала сумму компенсации украинцам за поврежденное жилье

"По состоянию на 6 августа уже 6 376 согласованных на выплату заявлений от людей, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов. Согласованы выплаты более чем на полмиллиарда гривен. Напомню, что это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачислены на счета заявителей", - рассказала она.

В общей сложности уже подано почти полмиллиона информационных сообщений в "Дія" - 490 230.

В настоящее время 9292 заявления ожидают обработки, а 3491 заявления - уже начислены компенсации.

Над заявлениями работает 523 вновь созданные комиссии.

"В основном заявления на компенсацию касаются квартир (53%) и частных домов (46,6%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской и Херсонской областей", - добавила нардеп.

Кроме того, в Украине уже запустили механизм компенсации за уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Так, уже подано 1027 заявлений, большинство из которых подали жители Харьковской, Киевской и Черниговской областей.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный главой политической партии "Слуга народа" Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.