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Более 4,6 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома, - Лубинец

Фото: как Украина и международные организации поддерживают ВПЛ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Более 4,6 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, а почти 40% населения страны нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис омбудсмана Украины.

Поддержка украинцев и помощь ВПЛ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с президентом некоммерческой организации Global Empowerment Mission Майклом Каппони. Основной темой обсуждения стали вопросы защиты прав украинцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и предоставления гуманитарной помощи.

Во время встречи Дмитрий Лубинец подробно ознакомил Майкла Каппони с работой Офиса уполномоченного, развитием региональной сети и текущими вызовами, с которыми сталкивается Украина в сфере защиты прав граждан. Особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица.

"Сегодня более 4,6 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома, а почти 40% населения нуждаются в гуманитарной помощи", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, направленном на помощь внутренне перемещенным лицам и реализации гуманитарных инициатив. Лубинец отметил, что совместными усилиями планируется внедрить проекты, которые помогут украинцам восстановить нормальную жизнь и обеспечить защиту их прав.

Напомним, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) начали возвращаться на временно оккупированные россиянами территории. Главной причиной являются высокие цены на аренду жилья.

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Внутренне перемещенные лица