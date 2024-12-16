Более 4,6 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома, - Лубинец

Поддержка украинцев и помощь ВПЛ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с президентом некоммерческой организации Global Empowerment Mission Майклом Каппони. Основной темой обсуждения стали вопросы защиты прав украинцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и предоставления гуманитарной помощи.

Во время встречи Дмитрий Лубинец подробно ознакомил Майкла Каппони с работой Офиса уполномоченного, развитием региональной сети и текущими вызовами, с которыми сталкивается Украина в сфере защиты прав граждан. Особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица.

"Сегодня более 4,6 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома, а почти 40% населения нуждаются в гуманитарной помощи", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, направленном на помощь внутренне перемещенным лицам и реализации гуманитарных инициатив. Лубинец отметил, что совместными усилиями планируется внедрить проекты, которые помогут украинцам восстановить нормальную жизнь и обеспечить защиту их прав.