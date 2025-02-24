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Более 3100 дронов, 80 тысяч хотпаков, 90 авто: "Украинская команда" отчиталась о помощи защитникам

Фото: "Украинская команда" отчиталась о помощи защитникам (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен. В частности, защитники получили более 3100 дронов и 90 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Украинская команда" с первых дней вторжения помогает защитникам. Вместе с миллионами украинцев, которые донатят на дроны, автомобили, теплые вещи и технику. Подсчитали, сколько мы вместе с вами за это время передали на фронт - и цифры впечатляют. В целом это 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен", - говорится в сообщении "Украинской команды".

В частности, военные части получили от волонтеров более 3100 дронов, 90 авто, 1150 бандерпечей и 80 000 согревающих наборов. А еще - тепловизоры, старлинки, станции РЭБ, ретрансляторы и катапульты для БпЛА и многое другое, отметили в "Украинской команде".

Волонтеры поблагодарили всех, кто не устал и продолжает помогать.

 

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