Более 3100 дронов, 80 тысяч хотпаков, 90 авто: "Украинская команда" отчиталась о помощи защитникам

"Украинская команда" с первых дней вторжения помогает защитникам. Вместе с миллионами украинцев, которые донатят на дроны, автомобили, теплые вещи и технику. Подсчитали, сколько мы вместе с вами за это время передали на фронт - и цифры впечатляют. В целом это 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен", - говорится в сообщении "Украинской команды".

В частности, военные части получили от волонтеров более 3100 дронов, 90 авто, 1150 бандерпечей и 80 000 согревающих наборов. А еще - тепловизоры, старлинки, станции РЭБ, ретрансляторы и катапульты для БпЛА и многое другое, отметили в "Украинской команде".

Волонтеры поблагодарили всех, кто не устал и продолжает помогать.