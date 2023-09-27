Больше 300 оккупантов, десятки дронов и артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 27 сентября, составили 320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 артсистем и 24 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.
В частности, как указывается в отчете Института изучения войны, ВСУ достигли успеха вблизи Ивановского, Клищеевки, Орадовки и Зайцево Донецкой области. Также украинские силы продвинулись на западе Запорожской области.
Также ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. В свою очередь, Россия пыталась контратаковать возле Купянска Харьковской области.
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