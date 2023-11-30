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Более 30 стран на Совете министров ОБСЕ осудили агрессию России

Фото: более 30 стран в Совете министров ОБСЕ осудили агрессию России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны-члены Европейского союза и еще 9 других государств на Совете министров ОБСЕ осудили российскую агрессию против Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление делегации ЕС в ОБСЕ.

Декларацию поддержали не только страны ЕС, но и Северная Македония, Черногория, Албания, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Сан-Марино и Украина.

Указанные страны призвали Россию соблюдать нормы международного права и не препятствовать работе ОБСЕ.

"Мы еще раз призываем Россию немедленно прекратить захватническую войну против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Также страны ЕС поддерживают привлечение к ответственности лиц, причастных к нарушениям международного права, в частности, лиц на руководящих должностях.

Европейские страны призвали Россию освободить пленных и политических заключенных, людей, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях Украины, включая трех сотрудников ОБСЕ.

Кроме того, ЕС осудил российскую агрессию против Грузии и Молдовы и выразил свою поддержку странам.

Встреча министров ОБСЕ

Напомним, 30 ноября и 1 декабря в Северной Македонии проходит заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На встречу впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был приглашен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом российского министра бойкотируют в ОБСЕ. На встречу министров не пришли главы МИД Украины, стран Балтии, Польши, главный дипломат ЕС, а часть министров вышли во время его спича.

Главное о встрече министров ОБСЕ и демарше Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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