Более 25 миллиардов километров от Земли: Voyager 1 готовится к историческому рекорду

Аппарат NASA, который должен был проработать всего 5 лет, до сих пор летит через космос и готовится установить рекорд, которого не достигал ни один объект, созданный человеком. Уже 18 ноября Voyager 1 удалится от Земли на один световой день - почти 25,9 млрд километров.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на NASA.
Ученые объяснили: расстояние в один световой день в 173 раза превышает промежуток между Землей и Солнцем. Поэтому радиосигналы между миссией на Земле и самим аппаратом будут идти ровно 24 часа в одну сторону.
Даже простой обмен информацией теперь потребует не менее 48 часов.
Вопреки солидному возрасту и постоянному снижению уровня энергии от плутониевого генератора, Voyager 1 продолжает передавать научные данные.
Так, в ноябре 2023 инженеры успешно справились с последствиями сбоя памяти, а в октябре 2026 возобновили связь после двухдневного перерыва.
Главным вызовом для миссии остается постепенное истощение энергии, поэтому специалистам приходится поочередно отключать научные приборы.
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Тем временем космический зонд Voyager 2, запущенный на 16 дней раньше своего близнеца, также продолжает свою работу в межзвездном пространстве на расстоянии более 20,9 миллиарда километров от Земли.
Главные вехи миссии Voyager 2:
Voyager 2 достигнет расстояния в один световой день от Земли позже своего предшественника - только в 2035 году.
Благодаря недавней операции по экономии энергии инженерам NASA удалось продолжить работу трех последних активных научных приборов аппарата, по меньшей мере, еще на год.