Более 2000 сил: представлен самый мощный в мире автомобиль с ДВС

В 2017 году техасская компания Hennessey Performance представила гиперкар Venom F5, и с тех пор он обзавелся множеством модификаций. Теперь показана модификация Hennessey Venom F5 Evolution - это самый мощный в мире дорожный автомобиль с ДВС без гибридной составляющей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Даже двигатель базовой модели Venom F5 развивает колоссальные 1842 л.с. и 1617 Нм. А для версии Evolution битурбомотор V8 на 6,6 литра, созданный в партнерстве с фирмой Ilmor Engineering, значительно доработан. Установлены фрезерованные алюминиевые шатуны и поршни с оптимизированной геометрией профиля. Все клапаны облегчены, выпускные даже изготовлены из титана.

Также применена топливная система повышенной производительности, установлены турбокомпрессоры Precision 76/80 нового поколения, которые производитель называет самыми большими в мире. В результате двигатель с неизменным рабочим объемом выдает 2060 л.с. при 8000 об/мин и 1960 Нм при 5200 об/мин.

В машине сохранен семиступенчатый "робот" с одним сцеплением и задний привод. Разгон с места до 322 км/ч занимает всего 10,3 с.

На машине установлена новая адаптивная подвеска, настройки которой меняются в зависимости от режима работы силового агрегата, который можно выбрать с помощью переключателя на руле. Всего предусмотрено пять режимов: Sport, Road Race, Drag, Wet и экстремальный F5 Mode.

Версия Evolution предложена в виде опционального пакета за 285 тысяч долларов сверх цены базового авто в 2,1 млн долларов. Но этот набор можно заказать и для ранее выпущенных машин, превратив обычный Venom F5 в Evolution.