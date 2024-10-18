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Более 200 боевых столкновений в сутки. Генштаб обновил ситуацию на фронте

Пятница 18 октября 2024 08:35
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Более 200 боевых столкновений в сутки. Генштаб обновил ситуацию на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений. Украинские войска стойко удерживают позиции, нанося противнику значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

По уточненным данным, вчера российские войска нанесли 62 авиаудара, сбросив 113 управляемых авиационных бомб (КАБ), а также совершили более 4060 обстрелов, из которых 125 - из реактивных систем залпового огня. Оккупанты привлекли около 1450 дронов-камикадзе для атак.

Наибольшие обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Старый Салтов, Ямполовка, Лиман, Торское, Северск, Часов Яр, Антоновка, Великая Новоселка и другие.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также другие важные цели.

Ключевые направления боевых действий:

  • На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно штурмовал.
  • На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков.
  • На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз.
  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз.
  • На Торецком направлении враг совершил восемь атак.
  • На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора.
  • На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак.
  • На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов украинских позиций.
  • На Ореховском направлении защитники отбили атаку врага.
  • Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования новых группировок противника не обнаружено.

Ситуация на границе с Черниговской и Сумской областями остается сложной: враг активно применяет артиллерию и авиацию, нанося удары по украинским населенным пунктам.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону и наносить сокрушительные удары по противнику.

Потери россиян

За прошедшие сутки, с 17 на 18 октября, российские войска потеряли 1530 военных. С начала полномасштабного вторжения общие потери России в живой силе составили 675,8 тысяч человек.

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