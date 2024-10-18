Более 200 боевых столкновений в сутки. Генштаб обновил ситуацию на фронте

По уточненным данным, вчера российские войска нанесли 62 авиаудара, сбросив 113 управляемых авиационных бомб (КАБ), а также совершили более 4060 обстрелов, из которых 125 - из реактивных систем залпового огня. Оккупанты привлекли около 1450 дронов-камикадзе для атак.

Наибольшие обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Старый Салтов, Ямполовка, Лиман, Торское, Северск, Часов Яр, Антоновка, Великая Новоселка и другие.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также другие важные цели.

Ключевые направления боевых действий:

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно штурмовал.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак.

На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов украинских позиций.

На Ореховском направлении защитники отбили атаку врага.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования новых группировок противника не обнаружено.

Ситуация на границе с Черниговской и Сумской областями остается сложной: враг активно применяет артиллерию и авиацию, нанося удары по украинским населенным пунктам.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону и наносить сокрушительные удары по противнику.