Более 200 боевых столкновений в сутки. Генштаб обновил ситуацию на фронте
За прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений. Украинские войска стойко удерживают позиции, нанося противнику значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
По уточненным данным, вчера российские войска нанесли 62 авиаудара, сбросив 113 управляемых авиационных бомб (КАБ), а также совершили более 4060 обстрелов, из которых 125 - из реактивных систем залпового огня. Оккупанты привлекли около 1450 дронов-камикадзе для атак.
Наибольшие обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Старый Салтов, Ямполовка, Лиман, Торское, Северск, Часов Яр, Антоновка, Великая Новоселка и другие.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также другие важные цели.
Ключевые направления боевых действий:
- На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно штурмовал.
- На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков.
- На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз.
- На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз.
- На Торецком направлении враг совершил восемь атак.
- На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора.
- На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак.
- На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов украинских позиций.
- На Ореховском направлении защитники отбили атаку врага.
- Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования новых группировок противника не обнаружено.
Ситуация на границе с Черниговской и Сумской областями остается сложной: враг активно применяет артиллерию и авиацию, нанося удары по украинским населенным пунктам.
Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону и наносить сокрушительные удары по противнику.
Потери россиян
За прошедшие сутки, с 17 на 18 октября, российские войска потеряли 1530 военных. С начала полномасштабного вторжения общие потери России в живой силе составили 675,8 тысяч человек.
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