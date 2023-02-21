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Более 20 стран ЕС поддержали совместную закупку боеприпасов для Украины, - министр

Фото: министр иностранных дел Словении Таня Файон (gov si)
Автор: Наталья Юрченко

Около 22 стран Европейского союза поддерживают совместную закупку боеприпасов для Украины. Соответствующее решение обсудили в Брюсселе вчера.

Об этом заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на STA.

"Как заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон после встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник в Брюсселе, Словения входит в число 22 стран Евросоюза, поддерживающих совместную закупку ЕС боеприпасов для Украины", - отмечает словенское издание.

По словам министра, главы Министерств обороны стран ЕС обсудят создание механизма совместных закупок на неформальной встрече в Стокгольме. Она запланирована на начало марта.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС передать Украине свои запасы боеприпасов, чтобы помочь в войне.

В то же время он отмечает, что проблема с поставкой боеприпасов для Украины не может быть решена через систему совместных закупок.

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