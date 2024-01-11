Больше 20 ББМ и 830 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 11 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков и 22 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте в течение суток произошло 73 боевых столкновений. Силы обороны отбили несколько атак на Лиманском направлении и вблизи Авдеевки в Донецкой области. При этом, по данным Института изучения войны, украинские и российские войска ведут позиционные бои на нескольких направлениях. Россияне жалуются, что ВСУ с помощью беспилотников не дают им маневрировать между позициями на Авдеевском направлении.
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