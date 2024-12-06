Более 2 млн пачек: БЕБ задержала партию контрабандных сигарет в морских контейнерах

Организаторы планировали доставить контрабанду морем из Одесского порта в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. В товарно-сопроводительных документах на груз значилось, что табачные изделия маркированы для продаж в магазинах Duty Free. В то же время, согласно маркировке на пачках, сигареты якобы были изготовлены в Египте, Португалии и Швейцарии.

На самом же деле продукция была изготовлена в Тернопольской области, ведь этот груз фигурирует в материалах судебного дела, где указано, что производителем нелегальных сигарет является ООО "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн", зарегистрированное в Тернопольской области.

Как отмечало ранее издание Forbes, этот производитель вырвался в лидеры нелегального рынка табака, обойдя даже Винниковскую табачную фабрику, занимавшую лидерские позиции в теневом сегменте долгие годы.

Следствие установило, что группа лиц в течение года покупала нелегально изготовленные сигареты и распространяла их как в Украине, так и за рубежом. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что производители нелегальных сигарет возобновили свою работу после временного затишья на фоне обысков БЭБ на крупнейших нелегальных фабриках.

В 2024 году госбюджет Украины получил от детенизации 1,67 млрд долларов. Такую же сумму средств предоставила за этот год Канада, входящая в топ-5 стран по объему поддержки Украины. Однако потери налоговых поступлений из-за нелегального рынка табака все еще высоки и оцениваются на уровне 20 млрд грн. в год.