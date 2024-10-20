Более 160 боев в сутки. Генштаб рассказал о новой ситуации на фронте

Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных удара (пять ракет), 81 авиационный удар и сбросили 155 управляемых авиабомб. Враг совершил более 3500 обстрелов, 91 из них - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам, в частности по Харькову, Купянску, Северску, Запорожью и другим. Несмотря на это, Силы обороны Украины нанесли пять ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив два пункта управления.

Самые активные боевые действия произошли на Кураховском направлении, где украинские защитники отбили 60 атак. Интенсивные столкновения наблюдались на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг понес значительные потери, пытаясь прорвать украинскую оборону, однако без успеха. Силы обороны Украины также продолжают активные операции в Курской области.

Признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано.