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Более 160 боев в сутки. Генштаб рассказал о новой ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В течение последних суток украинские военные отражали атаки противника по всей линии фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных удара (пять ракет), 81 авиационный удар и сбросили 155 управляемых авиабомб. Враг совершил более 3500 обстрелов, 91 из них - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам, в частности по Харькову, Купянску, Северску, Запорожью и другим. Несмотря на это, Силы обороны Украины нанесли пять ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив два пункта управления.

Самые активные боевые действия произошли на Кураховском направлении, где украинские защитники отбили 60 атак. Интенсивные столкновения наблюдались на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг понес значительные потери, пытаясь прорвать украинскую оборону, однако без успеха. Силы обороны Украины также продолжают активные операции в Курской области.

Признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано.

Потери РФ на фронте

За прошедшие сутки, с 19 на 20 октября, российские войска понесли потери, потеряв более 1300 солдат, 57 беспилотных летательных аппаратов и 41 единицу автомобильной техники.

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