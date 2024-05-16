Более 1500 окупантов и 19 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине

Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 1520 российских солдат, а также 30 ББМ, 27 артсистем и 19 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным Института изучения войны, российские военные продолжают попытки наступления в Харьковской области. На некоторых направлениях оккупанты имели определенные тактические успехи.
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