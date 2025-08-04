Более 140 боев и тысячи обстрелов: что происходило на фронте сегодня

Как рассказали в Генштабе, с начала суток российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 87 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 1 575 дронов-камикадзе и осуществили 4 020 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 14 штурмовых действий оккупантов.

Кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 22 управляемые бомбы, а также совершил 343 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов: Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки. Бои не утихают в семи локациях.

Четыре штурмовые действия войск противника отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и Выемки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне четыре раза шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила авиабомбами по Иванополью.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов: Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 187 оккупантов, из них 124 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили восемь автомобилей, три мотоцикла, 35 БПЛА, оптико-электронный комплекс наблюдения "Муром-М". Также повреждены автомобиль и пункт управления БПЛА врага.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов: Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка. Бои продолжаются в шести локациях.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов.