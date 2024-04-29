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Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Архивное фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 29 апреля, составляют 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 467 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 автомобиля и 37 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 467 470 (+1320) человек ликвидировано;
  • танков - 7285 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14 007 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 11 985 (+37) ед.;
  • РСЗО - 1051 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 778 (+2) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21) ед.;
  • крылатые ракеты - 2124 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 109 (+44) ед.;
  • специальная техника - 1974 (+3) ед.

 

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись в районе Велетенского (юго-западнее Херсона).

В Украине на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава противника.

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