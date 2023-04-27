Более 130 "прилетов". Россияне снова обстреляли Сумскую область

В четверг, 27 апреля, российские войска 27 раз обстреляли приграничные общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 130 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

Зафиксировано более 130 "прилетов" из минометов, артиллерии, гранатометов, а также пуски ракет с территории РФ.

"В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных общин. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской, Свеской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской и Миропольской территориальных общин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 27 апреля, российские военные обстреляли территорию Сумской области из РСЗО "Град". В результате вражеской атаки был ранен мужчина.

Также мы писали, что вчера, 26 апреля, оккупанты в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области. В результате обстрела ранены люди и повреждена гражданская инфраструктура.

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