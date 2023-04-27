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Более 130 "прилетов". Россияне снова обстреляли Сумскую область

Фото: россияне снова обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 27 апреля, российские войска 27 раз обстреляли приграничные общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 130 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных общин. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской, Свеской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской и Миропольской территориальных общин", - говорится в сообщении.

Зафиксировано более 130 "прилетов" из минометов, артиллерии, гранатометов, а также пуски ракет с территории РФ.

  • Середино-будская община: россияне били из минометов - 22 взрыва. Также с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 4 ракет по городу Середина-Буда.
  • Эсманская община: зафиксировано 23 "прилета" из миномета и 5 "прилетов" из ствольной артиллерии. Также враг с вертолета осуществил пуск 1 ракеты. В результате обстрела повреждены три жилых дома.
  • Зноб-новгородская община враг тоже бил из минометов - 9 взрывов, а также зафиксирован обстрел из АГС - 5 выстрелов. Кроме того, с вертолета осуществлен пуск 3 ракет по территории общины.
  • Шалыгинская община: россияне сбросили на территорию 3 мин.
  • Свеская община: было 4 взрыва из миномета.
  • Белопольская община: зафиксирован 31 "прилет" из миномета и 4 - из ствольной артиллерии.
  • Юношеская община: с территории России русские совершили артобстрел - 6 взрывов.
  • Хотинская община: враг бил из артиллерии - 4 "прилета".
  • Миропольская община: был артобстрел - 5 взрывов и минометный обстрел - 4 мины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 27 апреля, российские военные обстреляли территорию Сумской области из РСЗО "Град". В результате вражеской атаки был ранен мужчина.

Также мы писали, что вчера, 26 апреля, оккупанты в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области. В результате обстрела ранены люди и повреждена гражданская инфраструктура.

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