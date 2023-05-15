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Более 130 "прилетов". Россияне обстреляли четыре общины Сумской области

Фото: Россияне обстреляли четыре общины Сумской области (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Оккупанты в течение дня совершили 12 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"Зафиксировано 136 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская и Новослободская общины", - говорится в сообщении.

Так, по территории Белопольской общине оккупанты били из миномета (51 взрыв) и ствольной артиллерии (семь взрывов), а также осуществляли обстрел из гранатомета (55 взрывов).

При этом по Шалыгинской общине россияне совершили минометный обстрел (девять взрывов).

Помимо этого, рашисты обстреляли Краснопольскую общину из САУ (восемь взрывов).

Также под вражеским обстрелом оказалась Новослободская община. Противник бил из крупнокалиберного пулемета и из ствольной артиллерии (три взрыва). В результате обстрела загорелся один частный жилой дом. При этом из-за минометного обстрела (шесть взрывов) была повреждена линия электропередач.

Напомним, сегодня войска РФ трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

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