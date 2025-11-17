Более 130 боев и тысячи ударов дронами-камикадзе: вечерняя сводка Генштаба 17 ноября

Вражеские обстрелы

В общем россияне сегодня нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов с применением двух ракет и 101 управляемой авиационной бомбы. Также оккупанты обстреляли позиции воинов ВСУ 3435 дронами-камикадзе и 3332 раза обстреляли позиции украинских защитников и населенные пункты.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение суток ВСУ отбили семь штурмовых действий россиян. Страна-агрессор нанесла четыре авиаудара, сбросив десять управляемых авиабомб, а также осуществила 125 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское.

На Купянском направлении захватчики трижды пытались наступать в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении РФ осуществила девять атак на позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.

На Славянском направлении бойцы ВСУ отбили десять вражеских штурмов. Россияне пытались продвигаться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды пытался прорвать оборону украинских защитников в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении российские оккупанты 19 раз наступали на позиции подразделений ВСУ в районах Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток произошло 34 боевых столкновения. Россияне пытались атаковать в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное. Сейчас в двух локациях продолжаются бои.

Согласно предварительным данным, на этом направлении украинские защитники сегодня обезвредили 103 оккупантов, из которых 79 - ликвидированы. Также была обезврежена одна единица автомобильной техники и 18 беспилотников; поражено девять укрытий для оккупантов.

На Александровском направлении россияне осуществили 13 попыток прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое, Красногорское и Першотравневое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье, Яблоково и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении оккупанты один раз наступали в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к позициям бойцов ВСУ.