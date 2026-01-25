Более 120 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 129 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4983 дрона-камикадзе и совершил 2782 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника, враг нанес два авиаудара, применив три управляемые авиабомбы, и совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилепка, Старица и в сторону Избицкого. Украинские подразделения отбили восемь атак, еще одно боевое столкновение пока продолжается.

Шесть атак отбили украинские защитники в сторону Песчаного и Петропавловки на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодязи, Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

Одна атака остановлена на Краматорском направлении - в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала и Новопавловки. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 52 оккупанта и ранили 36; уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильного транспорта и наземный роботизированный комплекс, также поражено восемь единиц автомобильной техники и десять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов - в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Плавней и Степного.

На Приднепровском направлении вражеская атака закончилась безрезультатно.