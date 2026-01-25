ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 120 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Украина, Воскресенье 25 января 2026 22:30
UA EN RU
Более 120 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 129 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4983 дрона-камикадзе и совершил 2782 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника, враг нанес два авиаудара, применив три управляемые авиабомбы, и совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилепка, Старица и в сторону Избицкого. Украинские подразделения отбили восемь атак, еще одно боевое столкновение пока продолжается.

Шесть атак отбили украинские защитники в сторону Песчаного и Петропавловки на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодязи, Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

Одна атака остановлена на Краматорском направлении - в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала и Новопавловки. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 52 оккупанта и ранили 36; уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильного транспорта и наземный роботизированный комплекс, также поражено восемь единиц автомобильной техники и десять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов - в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Плавней и Степного.

На Приднепровском направлении вражеская атака закончилась безрезультатно.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 234 040 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине ВСУ
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света