Больше 1000 оккупантов и 33 дрона. Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 14 декабря, составили 1300 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 342800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 33 БПЛА и 22 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают удерживать оборону в районе Авдеевки и занятые позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.
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