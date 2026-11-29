Кто может получить надбавку по уходу

Прибавку назначают людям, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе. Право на нее имеют лица с инвалидностью І группы и одинокие лица с инвалидностью ІІ группы, которым нужен такой уход или достигшие пенсионного возраста.

Размер надбавки - 1038 гривен в месяц. Это сорок процентов прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году этот минимум составляет 2595 гривен. Если он вырастет, прибавка увеличится вместе с ним.

Одинокие пенсионеры без инвалидности тоже могут ее получить, но только с 80 лет. Человек должен получать пенсию по возрасту, быть одиноким и нуждаться в постоянном уходе. Это подтверждает решение медицинской комиссии.

Одинокими считают тех, у кого нет трудоспособных родственников, обязанных их содержать. К примеру, детей или внуков. Если у пенсионера есть здоровые взрослые дети, надбавку не назначат. Неважно, живут ли они вместе с ним, отдельно или за границей.

Если родные сами достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность, право на выплату сохраняется.

Какие документы нужны и как оформить выплату

Прежде всего, нужна медицинская справка по форме № 080-4/о. Ее выдает семейный врач. Также понадобятся паспорт, идентификационный код и право на доходы.

Автоматически прибавку не начисляют. Пенсионер должен сам подать заявление в Пенсионный фонд или в департамент социальной защиты по месту жительства.

Прибавку по уходу не стоит путать с возрастной доплатой. После 80 лет она составляет 570 гривен и появляется без заявления. Это отдельная выплата, действующая по другим правилам.

Напомним, что работающим пенсионерам пенсию перечисляют ежегодно с 1 апреля.

Подавать заявление для этого не нужно, Пенсионный фонд делает все сам по данным Реестра застрахованных лиц.