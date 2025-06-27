Более 100 тысяч российских солдат: Сырский назвал самый горячий участок фронта

"Именно на этом направлении россияне создавали наиболее многочисленную группировку - около 111 тысяч личного состава", - написал он.

По его словам, противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой области.

"Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить пресловутую "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе", - добавил он.

Как отметил Сырский, особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. "Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки - отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Поездка на фронт

Сирский побывал в рабочей поездке на Покровском направлении, где пообщался с нашими воинами в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и на следующих линиях обороны.

"Провел совещания в подразделениях Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые мужественно сдерживают и уничтожают врага. Имел возможность в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач", - добавил он.