Более 100 британских компаний признались в нарушении санкций против России, - FT

Подход Великобритании основан на сотрудничестве и добровольном раскрытии информации, что дает компаниям возможность смягчить штрафы.

Согласно данным, полученным в результате запроса в Министерство финансов, более 100 британских компаний признались в нарушении британских санкций против России. Стремясь смягчить наказание, эти компании добровольно сообщили об этом и сотрудничали со расследованиями.

Как отмечает издание, широкомасштабное введение санкций Великобританией представляет собой сложную проблему для британского бизнеса. Учитывая значительную интеграцию России в мировую экономику, многие британские компании поддерживают постоянные деловые отношения с российскими предприятиями, что затрудняет соблюдение санкций. Признавая эту сложность, стратегия соблюдения санкций Великобритании поощряет сотрудничество и добровольное раскрытие информации.

Введение санкций против России имеет решающее значение не только для поддержания целостности международного порядка, но и для поддержания верховенства закона. Несмотря на твердую позицию Великобритании в отношении действий России в Украине и введение санкций для сдерживания дальнейшей агрессии, проблемы правоприменения подчеркивают сложную природу глобальной экономики и препятствия на пути изоляции такой страны, как Россия, пишет FT.

Режим санкций Великобритании против России является частью более широких усилий западных стран по привлечению России к ответственности за ее действия в Украине. США и ЕС также ввели санкции против России, направленные против физических и юридических лиц, причастных к вторжению. Хотя эти санкции существенно повлияли на российскую экономику, их эффективность ограничена интеграцией России в мировую экономику, говорится в материале.

Потери европейских компаний

Ранее FT писало, что крупнейшие европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямых убытков от своей деятельности на территории России после полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в Украину в прошлом году.

Согласно данным, собранным Киевской школой экономики, более половины из 1871 предприятий, принадлежавших европейским компаниям в России до войны, все еще работают в стране. Среди них итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британская Unilever.