Более 100 атак за день: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной. В частности, с начала суток зафиксировано 109 боевых столкновений, больше всего из которых произошло на Кураховском и Покровском направлениях.

Артиллерийские и минометные обстрелы враг совершил по общинам в Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Пострадали населенные пункты Журавка, Леоновка, Грабовское, Покровка, Волфино, Тимофеевка, Рыжевка.

Кроме того, на Харьковском направлении бои продолжаются в Высокой Яруге и Волчанске, где зафиксировано несколько штурмов противника. Пяти атакам врага подверглось Купянское направление в районах Колесниковки, Копанок и Надии. Четыре из них продолжаются, но защитники Украины успешно держат позиции.

На Лиманском направлении РФ совершила девять атак с привлечением авиации вблизи Новоегоровки, Тернов и Торского. Вражеские бомбы поразили Ямполевку, Лиман и Торское.

Наши защитники отбили нападение на Северском направлении на Верхнекаменское. Однако вражеская авиация нанесла удары по Северску и Резниковке.

На Торецком направлении в эти сутки произошло восемь атак вблизи Торецка и Щербиновки. Шесть штурмов уже отбиты, бои продолжаются.

На Покровском направлении было 23 попытки прорыва в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Петровки и Пустынки. Там отбиты 17 атак, еще шесть продолжаются.

Что касается Кураховского направления, там было 26 атак врага близ Берестков, Новоселидовки и Антоновки. Десять из них успешно отбиты, враг нанес авиаудара по Курахово.

Четыре столкновения произошло на Времивском направлении вблизи Трудового, Макаровки и Ровно. По Великой Новоселке сброшены пять бомб.

Ореховское направление враг обстреливает прицельно, пытаясь поразить объекты гражданской инфраструктуры.

На Приднепровском направлении произошло пять попыток штурма позиций защитников Украины.

Всего в течение 15 ноября 2024 года украинские военные успешно отбили 100 атак, а на 11 локациях бои еще продолжаются.

Стоит отметить, что в Курской области идет операция, в ходе которой враг применяет авиацию и артиллерию по собственной территории.