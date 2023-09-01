Более 10 рекордов и не только. Синоптики подвели итоги августа в Киеве

"За месяц в столице было зафиксировано 12 температурных рекордов, 11 из которых пришлись на период с 27 по 30 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рейтинге самых теплых август 2023 занял второе место.

"Среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,8°С, что на 3,4°С выше климатической нормы", - отметили климатологи, добавив, что самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 года (24,6° С).

При этом холоднее всего в столице было 10 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,6°С, а теплее всего - 29 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,9°С, установив таким образом температурный рекорд для этого дня.

Что касается осадков, то на проспекте Науки, 37 выпало лишь 19 мм, или 34% климатической нормы.

"Август этого года вошел в десятку самых сухих с 1891 года в столице", - добавили в обсерватории.

Рекорды погоды в Киеве

Погода в Киеве постоянно устанавливает новые рекорды. Например, в июне в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил показатель 2012 года. В июле Киеве был установлен рекорд по количеству дождей. Он превысил предыдущий показатель, установленный в 2007 году.

Что касается августа, то в Киеве рекорды погоды фиксировались три дня подряд. Как раз 29 августа были установлены сразу три климатических рекорда. А 28 августа температура поднялась до 35,7 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

А январь 2023 года вошел в десятку самых теплых с 1881 года.