Помпео зустрівся з кандидатом Байдена на посаду держсекретаря

Держсекретар США Майк Помпео провів зустріч Ентоні Блінкеном - кандидатом обраного президента Джо Байдена на посаду держсекретаря. Зустріч відбулася для сприяння мирного переходу влади через кілька днів після штурму Капітолію.

Про це пише Reuters.

Помпео назвав зустріч "дуже продуктивною". Вона відбулася трохи більше ніж за тиждень до інавгурації Байдена 20 січня.

"Помпео зустрівся з Блінкеном, щоб сприяти упорядкованому переходу і забезпечити захист американських інтересів за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Помпео і Блінкен, а також їх команди будуть продовжувати працювати разом протягом усього перехідного періоду.

Представник перехідної команди Байдена від коментарів відмовився. Було неясно, чи зустрічався Помпео особисто або зустріч була віртуальною.

Раніше і. про. глави Пентагону Крістофер Міллер заявив, що передача влади обраному президенту США Джо Байдену відбудеться 20 січня. Вона пройде мирним шляхом.

РБК-Україна писало, що Трамп після затвердження підсумків виборів в Конгресі пообіцяв мирно передати владу своєму наступникові Джо Байдену.