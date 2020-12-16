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Віце-президент США вакцинується від коронавіруса у п'ятницю

Середа 16 грудня 2020 02:07
Віце-президент США вакцинується від коронавіруса у п'ятницю
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Инна Собора

Віце-президент США Майк Пенс вакцинується від коронавіруса в п'ятницю. В той же час не ясно, чи буде в цей день вакцинований президент Дональд Трамп.

Про це пише CNN.

Планується, що Пенс отримає вакцину публічно, перед камерами.

Раніше прес-секретар Білого дому Кейлі МакЭнани заявила, що Трамп не буде робити вакцинацію публічно, щоб вселити впевненість в ефективності вакцини.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що Трамп готовий вакцинуватися від коронавіруса. Однак він це зробить, коли його лікарі вважатимуть це необхідним.

Раніше видання Bloomberg писало, що Дональду Трампу і віце-президенту США Майку Пенсу разом з іншими співробітниками Білого дому запропонують одними з першими щепитися від коронавіруса.

РБК-Україна писало, що 14 грудня в США почалася масова вакцинація від коронавіруса. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

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Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиВакцинаМайк Пенс

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