Помпео ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Майк Помпео ушел на карантин. Ранее он общался с человеком, у которого подтвердили заражение COVID-19.

Об этом сообщает Daily Star.

Майк Помпео уже сдал тест на коронавирус, однако он показал негативный результат. Помпео находится под пристальным наблюдением медиков.

Издание отмечает, что Помпео отказался назвать человека с которым контактировал, сославшись на соображения конфиденциальности.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс вакцинируется от коронавируса 18 декабря.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи сочтут это необходимым.

Ранее издание Bloomberg писало, что Дональду Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

Отметим, что 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру реанимации из Нью-Йорка.