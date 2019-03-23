Помпео прокоментував порівняння визнання Голанських висот з Кримом

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Держсекретар США вважає, що це розширить можливості стабільності в регіоні

Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю заявив, що ситуація з визнанням окупації Криму відрізняється від визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Держдепу.

Відповідаючи на питання чи не є визнання суверенітету Ізраїлю над цими територіями подвійними стандартами, Помпео заявив, що це зовсім не так.

"Те, що президент зробив з Голанськими висотами, - це визнання реальності на місцях і ситуації з безпекою, необхідної для захисту ізраїльського держави", - повідомив Помпео.

Також держсекретар США заявив, що такі дії зможуть принести хороші результати для народу Лівану, Кувейта, Ізраїлю, а також всіх країн на Близькому Сході.

"Прийняте президентом рішення, розширить можливості для стабільності у всьому регіоні", - додав Помпео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Євросоюз не визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Представник ЄС заявив, що Євросоюз у відповідності з міжнародним правом не визнає суверенітет Ізраїлю над територіями, зайнятими Ізраїлем з червня 1967 року, включаючи Голанські висоти, і не вважає їх частиною ізраїльської території.