Помпео закликав центральну та східну Європу протистояти впливу Китаю та РФ

Помпео заявив, що посткомуністичні країни є особливо вразливими до політичного втручання КНР та Росії

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал страны Центральной и Восточной Европы противостоять влиянию Китая и России. Об этом он заявил в Словакии во время мероприятий по празднованию 30-й годовщины падения коммунизма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на USN.

Помпео заявил, что посткоммунистические страны особенно уязвимы к китайским и российским захватническим инвестициям и политическому вмешательству.Так, для борьбы с угрозой Штаты обязались усилить свое присутствие в регионе через соглашения об оборонном сотрудничестве и программы обмена.

"Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к странам Центральной и Восточной Европы, призывая противостоять китайскому и российскому влиянию", - сообщает издание.

Комментируя отношения США со странами Европы, госсекретарь отметил, что они "были построены на общих ценностях и теперь мы должны поддерживать их на этой основе, особенно, борясь против российской агрессии, которая подрывает свободу на этом континенте, а также против Китая, который подавляет людей, расширяя свое влияние за пределами собственных границ".

Как писало РБК-Украина ранее, анонсировалось, что Помпео отправляется 11 февраля 2019 года с визитами в Венгрию, Словакию и Польшу для проведения политических переговоров, в которых США стремятся снизить влияние РФ и Китая.

Напомним, военная разведка Штатов заподозрила Россию в намерении использовать спутники для проведения атак на космические аппараты.