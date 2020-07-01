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Помпео про запрошення Росії в G7: рішення ухвалює Трамп

Новини » Політика     01.07.2020 - 18:01
Помпео про запрошення Росії в G7: рішення ухвалює Трамп
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Помпео вважає, що треба більше говорити з Росією

Рішення про запрошення російського лідера Володимира Путіна на саміт "Великої сімки" (G7) залежить від президента США Дональда Трампа. Остаточне рішення за американським лідером.

Про це на прес-брифінгу заявив державний секретар США Майк Помпео.

Як зазначив американський держсекретар, Вашингтону необхідно більше говорити з Москвою, але рішення про запрошення Росії на саміт ухвалює Трамп.

"Що стосується Росії та G7. Коли вони були в ній (групі - ред.) - вони приносили проблеми. Зараз вони поза нею, але вони продовжують представляти для нас ризик. Ми повинні розмовляти з росіянами. Президент вирішує, які гості приїдуть на саміт, це його рішення, і я, звичайно, залишу це на його розсуд. Але я впевнений, що дуже важливо частіше взаємодіяти з Росією ", - сказав Помпео.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на цьогорічний саміт G7 як спостерігача. Також американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши Росію до нього. Проти цього відразу ж виступили Британія, Канада та Європейський союз.

Трамп пояснював, що повернення Росії до G7 допоможе у майбутньому домовитися з нею про ядерний пакт.

Саміт G7 повинен відбутися у вересні в США після перенесення через пандемію коронавірусу.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиG7Дональд ТрампМайк Помпео
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