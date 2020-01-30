Помпео прибув в Україну

Держсекретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника голови українського МЗС Єгора Божка.

Дипломат опублікував фото Помпео в київському аеропорту "Бориспіль" і підкреслив, що в ході візиту очікується зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Україна вітає хорошого друга з США. Держсекретар Помпео особисто багато зробив, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії. Ми з нетерпінням очікуємо його плідної роботи в Києві, де він зустрінеться з президентом", - написав Божок.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що Зеленський проведе зустріч з держсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 січня.

У Києві у Помпео запланована зустріч, крім Зеленського, з головами зовнішньополітичного та оборонного відомств України.

РБК-Україна писало, що Помпео проведе в Україні зустріч з президентом Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки.

Візит в Україну повинен був відбудуться на початку січня, але був відкладений через загострення на Близькому Сході.