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Помпео підтвердив суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Майк Помпео підтвердив суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Більшість країн світу не визнає їх за Ізраїлем.

Про це в ході візиту на цю територію заявив держсекретар США Майк Помпео, передає timesofisrael.

Повідомляється, що Помпео став першим держсекретарем США, який відвідав Голанські висоти.

"Ви не можете стояти тут, дивитися і заперечувати важливу річ, яку визнав президент Дональд Трамп... Це частина Ізраїлю", - заявив він.

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Він також розкритикував так звану американську "європейську еліту", яка виступає за повернення Голанських висот Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль відмовився від анексії палестинських територій. Це було однією з умов мирної угоди між Ізраїлем і ОАЕ, яка стала першою у низці договорів Тель-Авіва з країнами арабського світу.

При цьому ще в травні прем'єр-міністр Біньямін Нетаняху заявляв, що Ізраїль не упустить можливість розширити суверенітет на частину Палестини.

Зазначимо, адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує Ізраїль в його територіальних претензіях.

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Новини України ІзраїльГоланские высотыМайк Помпео